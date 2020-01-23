Мужчина отказался от алкоголя и похудел на десятки килограммов

Четверг, 23 Январь 2020 Мир Мир

Мужчина отказался от алкоголя и похудел на десятки килограммов

Житель города Блэквуд, Уэльс, отказался от алкоголя, занялся спортом и похудел на десятки килограммов.

Об этом сообщает таблоид Metro.

До сентября прошлого года Гетин Томас (Gethin Thomas) вел нездоровый образ жизни. «Я никогда не следил за своим питанием, а также много выпивал. В конечном счете это начало сказываться на моем состоянии», — признается 25-летний британец. Однажды он проснулся, чувствуя себя очень плохо, и решил заняться здоровьем и привести себя в форму.

Томас отказался от употребления спиртного и записался в местный тренажерный зал. В результате ему удалось сбросить около 25 килограммов лишнего веса. В марте он пробежал десять километров на благотворительном забеге. Благодаря похудению он стал увереннее в себе. «Я чувствую себя великолепно, теперь я постоянно улыбаюсь», — говорит он.

По его словам, изменения дались ему нелегко. «Необходимо соблюдать диету и заниматься спортом, — поясняет он. — Я приложил немало усилий, чтобы сбросить вес». Теперь Томас выпивает немного алкоголя лишь по особым случаям. «Я слежу за питанием и стараюсь потреблять не более 1,5 тысячи калорий в день», — добавил британец.

По мнению друзей и знакомых Томаса, после похудения он стал выглядеть на десять лет моложе. Он подчеркнул, что планирует и дальше тренироваться и поддерживать здоровый режим.

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