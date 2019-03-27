Мужчина перевез в самолете смертоносную змею и попался

Среда, 27 Март 2019 Мир Мир

Мужчина перевез в самолете смертоносную змею и попался

В международном индийском аэропорту Ченнаи задержали туриста, в сумках которого нашли смертельно опасных и находящихся под угрозой исчезновения животных.

Об этом сообщает местная газета The Times of India.

Инцидент произошел в понедельник, 25 марта. Пассажир, прибывший на территорию Индии из Бангкока, Таиланд, перевозил в дорожных сумках ядовитую змею рогатую куфию, двух игуан-носорогов, трех кольцехвостых игуан, 22 египетские черепахи, четырех исполинских ящериц и трех лягушек.

22-летнего правонарушителя по имени Мохаммад Абдул Маджид (Mohammad Abdul Majeed) немедленно задержали. Представителей дикой природы изъяли, их готовят для последующей транспортировки обратно в Бангкок.

Рогатая куфия — ядовитая змея из семейства гадюковых, водится во Вьетнаме. По данным издания, противоядия от укуса рогатой куфии нет в Индии.

Найденная у контрабандиста египетская черепаха — вид сухопутных черепах, обитающий на Ближнем Востоке и на севере Африки — находится на грани полного исчезновения.

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