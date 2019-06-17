Мужчина по ошибке купил вместо дома кусок газона за тысячи долларов

Об этом сообщает информационный портал Sun Sentinel.

Кервилл Холнесс (Kerville Holness) был уверен, что заключил очень выгодную сделку по покупке виллы Тамарак, выставленной на аукцион из-за невыплаты налогов ее прошлым владельцем. Участок оценивался в 177 тысяч долларов, в то время как американец заплатил за лот, который он считал этой виллой, 9,1 тысячи долларов.

Как оказалось, мужчина приобрел полоску земли между двумя участками шириной в 30,5 сантиметра и длиной 30,5 метра. Этот клочок был оценен в 50 долларов. Он начинается от почтовых ящиков, проходит под стеной, которая соединяет гаражи соседних вилл, и заканчивается на задних дворах.

Власти штата утверждают, что Холнессу, впервые участвовавшему в подобных аукционах, не вернут его деньги. Мужчина заявил, что не было никаких указаний на то, что на торги выставлена не вилла, а полоска земли. Он не собирается как-либо использовать купленный участок.

По информации издания, на сайте, где выставлен лот, были прописаны размеры участка и сказано, что здание не входит в цену.

В связи с инцидентом власти штата призвали потенциальных участников аукционов внимательно изучать всю представленную информацию. Адвокат Гэри Сингер (Gary Singer), специализирующийся на делах, связанных с недвижимостью, предложил американцу поискать ошибки в процедуре покупки и обратиться в суд.

Холнесс оказался не единственным, кого ввело в заблуждение описание на сайте. Помимо него в аукционе участвовали три человека.