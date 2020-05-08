Мужчина получил отправленную 33 года назад открытку

Об этом сообщает UPI.

Владелец свинофермы Пол Уиллис (Paul Willis) нашел в почтовом ящике открытку от сестры Энни Ловелл (Annie Lovell). Рассмотрев послание поближе, он понял, что на открытке была фотография Ловелл во время прогулки по Гранд-Каньону в 1987 году. Почтовая марка Сан-Франциско была датирована декабрем того же года.

На открытке была и другая почтовая марка, от 29 апреля 2020 года из города Де-Мойн, штат Айова. Уиллис отправился в почтовое отделение, чтобы выяснить, почему послание шло так долго. Сотрудница почты объяснила, что из-за пандемии коронавируса на почтовых отделениях организована масштабная уборка. Открытку могли найти, когда сотрудники двигали мебель и аппараты, чтобы помыть пол под ними.