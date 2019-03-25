Мужчина помыл голову отравой и остался без волос

Понедельник, 25 Март 2019 Мир Мир

Мужчина помыл голову отравой и остался без волос

Житель китайского города Куньмин, провинция Юньнань, по ошибке помыл голову дихлофосом.

Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Путаница возникла из-за того, что бутылка с отравляющим веществом стояла возле шампуня. Мужчина заметил свою ошибку, когда почувствовал запах инсектицида. К тому моменту он успел натереть им волосы. Под действием дихлофоса у него началась дрожь и усилилось потоотделение.

Мужчина тщетно пытался смыть отраву водой и уксусом, но ничего не добился. После этого он обратился в больницу. Там его обрили наголо, чтобы удалить остатки дихлофоса, которые сохранились в волосах. Через несколько дней пострадавший выздоровел и смог вернуться домой.

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