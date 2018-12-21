Мужчина поставил деньги на победу в секс-марафоне и умер

Об этом сообщает нигерийское издание The Guardian.

Инцидент произошел в одном из отелей штата Лагос. Мужчина средних лет по имени Дэви (Davy) поспорил с девушкой по имени Ловет (Loveth) о том, кто из них дольше сможет безостановочно заниматься сексом. Дэви поставил 50 тысяч нигерийских найр (9,4 тысячи рублей) на свою победу. Ловет согласилась и сняла для них гостиничный домик.

Мужчина достиг оргазма шесть раз и пошел на седьмой заход, в то время как его партнерша оставалась непоколебима. В какой-то момент Дэйв потерял сознание и умер, лежа на партнерше.

Ловет очень испугалась и рассказала обо всем сотрудникам отеля. Те доставили ее в полицию, в дальнейшем стражи порядка забрали тело Дэйва на аутопсию. От результатов вскрытия будет зависеть судьба девушки.