Мужчина потерял работу из-за коронавируса и стал миллионером

Четверг, 16 Апрель 2020 Мир Мир

Мужчина потерял работу из-за коронавируса и стал миллионером

Уволенный с работы из-за вспышки коронавирусной инфекции житель австралийского города Аделаида выиграл в лотерею несколько миллионов австралийских долларов.

Об этом сообщает издание Daily Star.

Победитель лотереи, пожелавший остаться неназванным, несколько недель назад потерял работу из-за пандемии коронавируса. Но купленный им лотерейный билет оказался выигрышным: вписанные им числа совпали с результатом розыгрыша, проведенного в воскресенье, 12 апреля.

Мужчина будет получать по 20 тысяч австралийских долларов (939,4 тысячи рублей) в месяц в течение следующих 20 лет. Общая сумма выигрыша составила пять миллионов австралийских долларов (234,8 миллиона рублей).

Победитель лотереи рассказал, что недавно у них с женой родился ребенок, и они потратят деньги на покупку дома.

«Я проверил мой онлайн-счет прошлым вечером и увидел, что выиграл. Я разбудил жену, чтобы сообщить ей, и она закричала. Это невероятно! Я проверял свой счет много раз, чтобы убедиться, что правда выиграл. Это удивительное чувство», — рассказал он.

Мужчина подчеркнул, что выигрыш обеспечит семью на всю жизнь. «Я был в стрессе из-за потери работы, но теперь я так счастлив. Выигрыш подарил нам абсолютную финансовую свободу», — сказал он.

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