Мужчина пристрастился к игре в лотерею и стал мультимиллионером

Об этом сообщает портал UPI.

28 ноября, в День благодарения, пожелавший сохранить анонимность 67-летний мужчина приобрел лотерейный билет Classic Black в городе Вестланд. «Всего несколько месяцев назад я выиграл в Classic Black 2,5 тысячи долларов (160,3 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»). С тех пор я пристрастился к этой игре», — признается он. Очередной лотерейный билет принес американцу два миллиона долларов (128,2 миллиона рублей).

«Я не мог в это поверить», — признается победитель. Он немедленно позвонил супруге и поделился радостной новостью. «Я сказал жене: "Ты не поверишь, что произошло", и показал ей выигрышный билет, — рассказывает он. — Мне казалось, что все это сон, и скоро я проснусь. Но теперь, с чеком в руках, я понимаю, что это действительно с нами случилось».

Любитель лотерей планирует потратить денежный приз на покупку нового дома, благотворительность и помощь семье.