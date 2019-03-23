Мужчина проехал сотни километров ради умирающей незнакомки

Суббота, 23 Март 2019 Мир Мир

Мужчина проехал сотни километров ради умирающей незнакомки

Житель Великобритании проделал путь в 320 километров, помогая незнакомцам добраться до умирающей матери.

Об этом сообщает местная газета The Teesside Gazette.

Инцидент произошел в английском городе Стоктон-он-Тис. Супружеская пара, Рон и Шарлин Джиллис (Ron and Sharleen Gillies), направлялась из Эдинбурга в Кембридж на встречу с тяжело больной родственницей и попала в аварию. Они сделали несколько экстренных звонков, но служба спасения пообещала доставить их до ближайшей железнодорожной станции минимум через три часа.

В это время мимо проезжал 40-летний Дин Мур (Dean Moore) и заметил участников ДТП. Он припарковал машину и убедился, что никто из пассажиров не пострадал. Британец пообщался с Роном и Шарлин и, узнав их историю, предложил безвозмездную помощь. «Дин сказал: "Я отвезу вас", — вспоминает Рон. — Я ответил: "Это же в общей сложности 640 километров пути". Но он отмахнулся и повторил, что отвезет нас».

«Это был последний шанс увидеться с матерью. Я просто старался быть порядочным человеком, потому что очень много людей проезжали мимо», — объяснил Мур. 58-летняя Шарлин призналась, что ее мать умерла на следующий день после произошедшей аварии, и благодаря незнакомцу она успела застать ее живой и попрощаться.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья