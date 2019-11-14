Мужчина проигрался в карты и поджег победителя

Об этом сообщает сайт Tampabay.

По словам свидетеля преступления, 21-летний Майкл Псилакис (Michael Psilakis) 29 октября играл в карты с ним и еще одним любителем азартных игр, который выиграл у Псилакиса 1000 долларов (64,3 тысячи рублей). Проигравший был сильно расстроен.

Свидетель сообщил, что на следующий день Псилакис написал ему сообщение, что собирается снова играть в карты с тем же человеком, чуть позже добавил, что проиграл еще 2,5 тысячи долларов (160,9 тысячи рублей), и спросил, не убить ли ему удачливого игрока. Свидетель попытался отговорить его, но позже Псилакис снова позвонил ему и сказал, что все еще думает об убийстве.

30 октября мужчину, который ездил на арендованном автомобиле Ford Taurus, видели с Псилакисом в последний раз. После этого он был объявлен пропавшим без вести.

Позже в лесу рядом с заповедником Ки Виста строители нашли сожженный Ford с телом неизвестного внутри. Тело мужчины не было опознано. 2 ноября по обвинению в незаконном хранении оружия помощники шерифа задержали Псилакиса. Через несколько дней ему предъявили обвинение в предумышленном убийстве.

На допросе Псилакис сказал, что жертва высадила его в тот вечер возле дома матери. Помощник шерифа заметил на гольфах задержанного кровь. Псилакис показал большой ожог на голени и сказал, что его девушка во время ссоры пролила ему на ноги горячее масло.

После обнаружения сгоревшего автомобиля сотрудники правоохранительных органов допросили мать Псилакиса. Она рассказала, что видела кровь в своем гараже. Во время обыска автомобиля задержанного полицейские нашли украденный пистолет. В телефоне Псилакиса они обнаружили поисковые запросы: «можно ли стрелять через сиденье» и «как лечить ожоги».

Знакомая подозреваемого сообщила полицейским, что нашла 20 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей) в сейфе, который использовал Псилакис, и его окровавленное нижнее белье в своей стиральной машине, и рассказала, что вечером 30 октября Псилакис написал ей: «У меня ожоги третьей степени».

Позже полицейские нашли на месте преступления гильзу от пистолета, обнаруженного в машине Псилакиса. Еще четыре гильзы слишком сильно обгорели и не подлежали экспертизе. Псилакису могут быть предъявлены обвинения не только в убийстве, но и в хранении оружия, угоне автомобиля и сопротивлении аресту.