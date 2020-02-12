Мужчина проспал 41 день подряд из-за редкой болезни

Среда, 12 Февраль 2020 Мир Мир

Мужчина проспал 41 день подряд из-за редкой болезни

Житель Австралии страдает редким неврологическим расстройством, из-за которого он на длительные периоды времени впадает в состояние гиперсомнии.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

21-летний Гарри Данн (Harry Dunn) страдает синдромом Клейне — Левина, также известным как синдром спящей красавицы. Это редкое неврологическое расстройство, из-за которого человек впадает в состояние гиперсомнии и может проводить во сне долгое время. Страдающие от недуга переживают эпизоды, которые длятся от нескольких дней до нескольких месяцев. Чаще всего синдрому Клейне — Левина подвержены подростки, но иногда им страдают маленькие дети и взрослые.

В один из таких эпизодов Данн проспал 41 день подряд. В периоды сна он, в частности, пропустил шестнадцатый и семнадцатый день рождения, Рождество и финалы крупных спортивных мероприятий.

Данн рассказал, что во время эпизодов» превращается в зомби: он способен выполнять определенные действия, например, есть или пользоваться ванной, но у него теряется эмоциональное восприятие происходящего, и после пробуждения он не помнит, что происходило за время сна.

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