Мужчина прыгнул с тарзанкой и лишился руки

Пятница, 28 Июнь 2019 Мир Мир

Мужчина прыгнул с тарзанкой и лишился руки

В немецком городе Падерборн, Северный Рейн-Вестфалия, британскому солдату оторвало руку тарзанкой.

Об этом сообщает издание The Mirror.

Во вторник, 25 июня, несколько военных отправились на озеро. Возле берега росло дерево, с которого на высоте восемь-десять метров свисало несколько тарзанок — веревок с привязанными к ним палками, держась за которые, можно было прыгать в воду. На стволе было набито несколько досок-ступенек.

Солдаты решили прокатиться на тарзанках, несмотря на то, что купаться в озере было запрещено. Когда пришла очередь 24-летнего военного, он не заметил, что его рука запуталась в веревке. Во время прыжка ему перерезало руку.

Сослуживцы прыгнули за ним и вытащили его из озера. Они вызвали экстренные службы, пострадавшего забрали в больницу на вертолете. Врачи утверждают, что его жизни ничего не угрожает. Водолазы из пожарного отделения достали отрубленную конечность со дна и доставили в медицинское учреждение. Пока неизвестно, можно ли ее пришить.

Полицейские сняли тарзанки с дерева.

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