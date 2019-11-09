Мужчина решил на спор съесть 50 яиц и умер

Об этом сообщает газета Daily Mail в понедельник, 4 ноября.

42-летний мужчина поехал с другом на базар, где между ними возникла ссора. Разрешить спор они решили в ходе своеобразного поединка. В соответствии с договоренностью, съевшему 50 яиц полагалось две тысячи рупий.

Ядав потерял сознание после того, как управился с 41-м яйцом. Его срочно госпитализировали в больницу, через пару часов он скончался. Медики установили, что смерть наступила в результате осложнений, вызванных перееданием.