Мужчина решил на спор съесть 50 яиц и умер

Суббота, 09 Ноябрь 2019 Мир Мир

Мужчина решил на спор съесть 50 яиц и умер

Житель Индии Субхаш Ядав умер из-за употребления большого количества яиц, он потерял сознание на 42-м.

Об этом сообщает газета Daily Mail в понедельник, 4 ноября.

42-летний мужчина поехал с другом на базар, где между ними возникла ссора. Разрешить спор они решили в ходе своеобразного поединка. В соответствии с договоренностью, съевшему 50 яиц полагалось две тысячи рупий.

Ядав потерял сознание после того, как управился с 41-м яйцом. Его срочно госпитализировали в больницу, через пару часов он скончался. Медики установили, что смерть наступила в результате осложнений, вызванных перееданием.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)