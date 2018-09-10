Мужчина с ножом напал на прохожих в Париже

Понедельник, 10 Сентябрь 2018 Мир Мир

Мужчина с ножом напал на прохожих в Париже

Вооруженный ножом и арматурой мужчина напал на прохожих во Франции.

По предварительной информации, ранения получили семь человек.

Как сообщает телеканал BFM, нападение произошло около полуночи в северо-восточной части города. Злоумышленник ранил двух мужчин и женщину перед зданием кинотеатра. Он сбежал с места происшествия после того, как свидетель бросил в него шаром для игры в петанк.

Позже мужчина ранил двух британских туристов на улице Анри Ногуэрес. После этого его задержали полицейские. Общее число пострадавших, по информации телеканала, составило семь человек. Состояние пятерых из них оценивается как серьезное.
В настоящее время инцидент не рассматривается как террористический акт.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португальцы не хотят переходить на зимнее время

      В Евросоюзе прошло онлайн-голосование, которое должно решить, на какое время перейдут жители Сообщества.

      Подробнее

    • Португалия: умерла основательница Левого Блока

      Элена Лопеш да Силва скончалась в Лиссабоне в возрасте 69 лет.

       

      Подробнее

    • Испанцы готовы зарабатывать меньше

      4% испанцев готовы получать меньше, чтобы меньше работать.

      Подробнее

    • Испания: соевое мясо завоевывает шеф-поваров

      Производимое в Барселоне соевое мясо завоевывает признание лучших шеф-поваров.

      Подробнее

    • В Италии нашли полную золота амфору

      Общая стоимость амфоры и монет исчисляется миллионами евро.

      Подробнее

    • Италия: молния повредила основание памятника Гарибальди

      Разряд молнии отколол крупный кусок от постамента памятника Джузеппе Гарибальди в Риме.

      Подробнее

    • Мужчина с ножом напал на прохожих в Париже

      Вооруженный ножом и арматурой мужчина напал на прохожих во Франции.

      Подробнее

    • Курс евро поднялся выше 81 рубля

      Курс евро на Московской бирже превысил отметку в 81 рубль впервые с марта 2016 года.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья