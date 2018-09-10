Мужчина с ножом напал на прохожих в Париже

По предварительной информации, ранения получили семь человек.

Как сообщает телеканал BFM, нападение произошло около полуночи в северо-восточной части города. Злоумышленник ранил двух мужчин и женщину перед зданием кинотеатра. Он сбежал с места происшествия после того, как свидетель бросил в него шаром для игры в петанк.

Позже мужчина ранил двух британских туристов на улице Анри Ногуэрес. После этого его задержали полицейские. Общее число пострадавших, по информации телеканала, составило семь человек. Состояние пятерых из них оценивается как серьезное.

В настоящее время инцидент не рассматривается как террористический акт.