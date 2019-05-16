Мужчина сделал предложение возлюбленной и подарил ей почку

Об этом сообщает издание The Mirror.

27-летний Альдо Каталди (Aldo Cataldi) познакомился с 22-летней Джеральдин Чингошо (Geraldine Chingosho) в доме престарелых, где они оба работали. Вскоре Альдо уволился, но пара поддерживала знакомство, и в мае того же года медбрат пригласил Джеральдин на свидание.

За несколько дней до этого у Чингошо нашли серьезное заболевание почки. Орган функционировал лишь на 20 процентов, каждый день ей требовался диализ. Джеральдин сообщила Каталди диагноз и посоветовала не начинать отношения с ней, но он заявил, что не бросит ее.

«Он приходил ко мне после 12-часовых смен, приносил еду, помогал одеваться, разговаривал с докторами... Он был моим супергероем», — призналась Чингошо.

В начале 2018 года девушка узнала, что никто из ее родственников не сможет стать донором для нее. Тогда Каталди решил сдать анализы на совместимость органов.

После этого пара отправилась в Португалию, чтобы отметить день рождения девушки. Каталди сделал ей предложение, и в тот же день узнал, что сможет стать донором. «Он разбудил меня в слезах и сказал об этом. Я спросила его: "А если мы расстанемся?". А он ответил:" По крайней мере я спасу тебе жизнь"», — рассказала невеста.

В феврале 2019 года врачи провели операцию по пересадке почки. В августе пара планирует пожениться.