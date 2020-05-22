Мужчина сходил к стоматологу и озолотился

Пятница, 22 Май 2020 Мир Мир

Мужчина сходил к стоматологу и озолотился

Житель австралийского города Кеперра, штат Квинсленд, купил лотерейный билет после похода к стоматологу и озолотился.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Победитель рассказал, что был расстроен, что дантист удалил ему зуб, и решил сохранить его в мешочке на удачу. Чтобы поднять себе настроение после похода к стоматологу, он решил сыграть в лотерею, вооружившись своим новым талисманом.

В результате произошедшего в этот же день розыгрыша мужчина сорвал джекпот в миллион австралийских долларов (46,7 миллиона рублей). Выигранные деньги он использует, чтобы выплатить ссуду на свой дом и помочь семье.

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