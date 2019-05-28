Мужчина сходил на обед и стал мультимиллионером

Вторник, 28 Май 2019 Мир Мир

Мужчина сходил на обед и стал мультимиллионером

Житель американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, сыграл на обеде в лотерею и стал мультимиллионером.

Об этом сообщает таблоид The State.

Джеймс Белич (James Belich) купил во время обеденного перерыва лотерейный билет и тут же проверил результаты игры. Счастливый билет принес ему главный приз в 10 миллионов долларов (644,2 миллиона рублей). «Ты всегда надеешься что-нибудь выиграть, но не 10 миллионов долларов, — утверждает американец. — Такое даже в голове не укладывается».

По правилам игры, Белич мог выбрать между ежегодными выплатами 500 тысяч долларов (32,2 миллиона рублей) в течение 20 лет и одноразовой выплатой 6 миллионов долларов (386,5 миллиона рублей). Мужчина предпочел последний вариант и забрал 4,3 миллиона долларов (277 миллиона рублей), уплатив все налоги.

Удачливый американец планирует потратить денежный приз на покрытие долгов, расширение жилплощади и воспитание детей.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья