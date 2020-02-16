Мужчина сорвал джекпот и сразу позвонил бывшей жене

Об этом сообщает портал M Live.

74-летний Джеймс Бруно (James Bruno) купил лотерейный билет в одном из магазинов Кентвуда. После розыгрыша 31 января он позвонил на телефон горячей линии лотереи и сопоставил выпавшие цифры с указанными в билете. Оказалось, что он стал одним из четырех победителей лотереи, сорвавших джекпот в 379,8 тысячи долларов. Приз разделили поровну между победителями. Бруно досталось 94,9 тысячи долларов.

Узнав о выигрыше, Бруно сразу позвонил бывшей жене. Он не собирался издеваться над ней, а просто хотел поделиться радостью. Американец пояснил, что они с экс-супругой до сих пор тесно дружат. После этого он связался с сыновьями и рассказал новость им.

Бруно приехал в офис лотереи в городе Лансинг, штат Мичиган, чтобы забрать приз. На выигранные деньги он планирует поехать на Аляску, чтобы навестить сына.