Мужчина сорвал джекпот и сразу позвонил бывшей жене

Воскресенье, 16 Февраль 2020 Мир Мир

Мужчина сорвал джекпот и сразу позвонил бывшей жене

Житель американского города Кентвуд, штат Мичиган, сорвал джекпот в лотерею и сразу позвонил бывшей жене, чтобы рассказать о выигрыше.

Об этом сообщает портал M Live.

74-летний Джеймс Бруно (James Bruno) купил лотерейный билет в одном из магазинов Кентвуда. После розыгрыша 31 января он позвонил на телефон горячей линии лотереи и сопоставил выпавшие цифры с указанными в билете. Оказалось, что он стал одним из четырех победителей лотереи, сорвавших джекпот в 379,8 тысячи долларов. Приз разделили поровну между победителями. Бруно досталось 94,9 тысячи долларов.

Узнав о выигрыше, Бруно сразу позвонил бывшей жене. Он не собирался издеваться над ней, а просто хотел поделиться радостью. Американец пояснил, что они с экс-супругой до сих пор тесно дружат. После этого он связался с сыновьями и рассказал новость им.

Бруно приехал в офис лотереи в городе Лансинг, штат Мичиган, чтобы забрать приз. На выигранные деньги он планирует поехать на Аляску, чтобы навестить сына.

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