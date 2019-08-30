Мужчина сорвал многомиллионный куш и скрыл победу от семьи

Пятница, 30 Август 2019 Мир Мир

Мужчина сорвал многомиллионный куш и скрыл победу от семьи

В канадском городе Эдмонтон мужчина сорвал джекпот и решил скрыть деньги от семьи.

Об этом сообщает Global News.

Бон Труонг (Bon Truong), переехавший из Вьетнама 30 лет назад, узнал о своем выигрыше в 60 миллионов канадских долларов (примерно 3 миллиарда рублей) в конце октября 2018 года и с тех пор никому о нем не рассказывал. На протяжении десятилетий он вписывал в лотерейные билеты одни и те же цифры и просто не мог поверить в свою удачу: «Я пошел в магазин и попросил продавца распечатать выигрышные номера — просто чтобы быть уверенным», — рассказал он.

Труонг считает, что его родным нужно быть готовым к столь серьезным переменам, поэтому не торопится сообщать им о победе. У мужчины трое детей, и он хочет, чтобы они честно трудились, несмотря на состояние. Сам он планирует продолжать работать ландшафтным дизайнером, часть денег потратить на оплату счетов и покупку нового дома, а остальное отложить на будущее.

«После всего этого я бы хотел вывезти семью на отдых. Я пока не уверен, куда именно. Но я думаю, что мы посетим много стран», — отметил Труонг.

Выигрыш Труонга считается одним из самых крупных за всю историю лотереи Lotto Max. Два года назад несколько участников игры также сорвали куш в 60 миллионов канадских долларов.

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