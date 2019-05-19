Мужчина спас из утробы мертвой лисы четверых лисят

Воскресенье, 19 Май 2019 Мир Мир

Мужчина спас из утробы мертвой лисы четверых лисят

В Великобритании фермер спас лисят из утробы погибшей матери.

24-летний Крис Ролф (Chris Rolfe) ехал по одной из дорог графства Западный Суссекс, когда заметил, как чей-то автомобиль сбил лису. Мужчина затормозил на обочине и подошел к лисе, которая оказалась беременной. «Я почувствовал, что должен подойти к ней. Я не хотел, чтобы она страдала», — объяснил он.

Фермер понял, что животное погибло, и заметил, что его живот шевелится. Он бросился к автомобилю за ножом, чтобы спасти лисят. «Не было времени размышлять. Я был обязан сделать ей кесарево сечение, так как каждая минута была на вес золота», — вспоминает он. Крис достал из утробы четырех лисят.

Мужчина положил новорожденных детенышей в карманы куртки и отвез своей матери, 51-летней Джин Ролф, которой уже приходилось выхаживать лисят. Она поместила их в коробку на батарее и кормила молоком по часам.

Сейчас лисятам около семи недель, они чувствуют себя хорошо. Джин дала им клички Джинджер, Бискит, Биг Тип и Литтл Тип. Детеныши едят замороженных цыплят и корм для щенков. Когда они окрепнут, их выпустят на волю.

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