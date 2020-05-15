Мужчина спас жизнь полицейского и стал миллионером

Об этом сообщает издание The Sun.

33-летний Энтони Кэнти (Anthony Canty) работает инженером, который отвечает за качество воды в больницах и приютах в центральном Лондоне. Вечером в апреле он ехал на автобусе домой. Неожиданно ему на колени упал полицейский, у которого произошел сердечный приступ.

Кэнти сразу бросился на помощь полицейскому. Он попросил водителя остановить автобус и сделал пострадавшему искусственное дыхание под руководством оператора службы спасения. Кэнти помогли знания, которые он получил на курсах первой помощи, которые проходил на работе.

Полицейского доставили в больницу вертолетом, и он провел пять дней в отделении интенсивной терапии. Кэнти оставался на связи с женой сотрудника правоохранительных органов и привозил полицейскому цветы и фрукты.

Через несколько недель после произошедшего, в результате розыгрыша 5 мая мужчина выиграл в лотерею миллион фунтов. Его возлюбленная, 32-летняя Кэти Салливан (Katie Sullivan), сказала, что сначала он подумал, что выигрыш составил 100 тысяч фунтов. Только когда она сама перепроверила числа, она поняла, что приз гораздо больше, чем пара могла представить.

В день выигрыша Кэнти взял отгул на работе и отправился домой, чтобы отпраздновать победу. Он сразу сообщил о своей удаче полицейскому. «Он сказал, что у хороших людей — хорошая карма», — сообщил Кэнти.

Мужчина не собирается бросать работу, так как любит ее и гордится тем, что он делает. Он только планирует взять отпуск, чтобы свозить в Диснейленд двух дочерей, которым пять и восемь лет. «В будущем мы подумаем о переезде в новый дом, но наш главный приоритет — мудро инвестировать деньги, чтобы наши дочери были финансово обеспечены», — подчеркнул он.