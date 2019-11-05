Мужчина стал геем после шести лет брака с женщиной

Об этом сообщает The Mirror.

По ее утверждению, перед вступлением в брак мужчина убедил ее в том, что гетеросексуален, хочет вступить в моногамные отношения и завести детей. Она узнала о том, что он гей, лишь после шестой годовщины свадьбы.

Женщина подала в суд и потребовала пять миллионов ранд (21,1 миллион рублей) за эмоциональную боль и психологическую травму, а также четыре миллиона ранд (16,9 миллионов рублей) за утрату дохода.

Судья отклонил заявку из 368 страниц, поданную ее юристом, и потребовал, чтобы тот компенсировал затраты мужчины. Он счел документ излишне подробным, упомянув, что он содержал «очень личное и персональное» признание, сделанное мужем, а также «интимные» детали о том, как мужчина признался в том, что он гей.