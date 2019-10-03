Мужчина сыграл фальшивую свадьбу ради подарков

Об этом сообщает Asia One.

39-летний мужчина, чье имя не сообщается, нанял Сяо Ли из агентства «девушек напрокат». Она должна была изобразить перед его друзьями и родственниками его невесту. Китаец договорился, что Ли пробудет с ним с 22 по 28 августа. Каждый день стоил 521 юань (4,7 тысячи рублей по текущему курсу).

«Свадебная церемония прошла 25 августа, и он должен был заплатить за мой трансфер, еду и проживание», — рассказала китаянка. Гости подарили китайцу около 60 тысяч юаней (547,2 тысячи рублей по текущему курсу), но фальшивые молодожены заранее договорились, что все эти деньги заберет он. Мужчина планировал вложить средства в создание собственного бизнеса.

После свадьбы они несколько дней ездили вместе по провинции и, по словам Ли, даже «провели две ночи вместе». Однако после того как срок «аренды невесты» закончился, мужчина пропал, не заплатив. Он заблокировал «невесту» во всех социальных сетях и не отвечал на ее звонки.

Девушка обратилась за помощью к юристам, но те заявили, что у нее мало шансов добиться чего-то от предприимчивого китайца, так как она не заключила с ним письменный договор.