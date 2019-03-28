Мужчина сжег язык из-за одержимости энергетиками

Четверг, 28 Март 2019 Мир Мир

Мужчина сжег язык из-за одержимости энергетиками

Учитель из Австралии, страдающий зависимостью от энергетических напитков, показал сожженный язык и призвал не следовать его примеру.

Дэн Ройалс (Dan Royals) опубликовал фото своего покрытого язвами языка в социальных сетях и рассказал, что долгое время ежедневно употреблял пять-шесть энергетических напитков, пока врач не заявил, что они разъедают его язык.

Дэн признался, что также курит, но не считает, что это как-то повлияло на состояние языка. «Просто чтобы было понятно: я забочусь о здоровье полости рта, но это все энергетики. Посмотрите на мой язык и представьте, что они делают с внутренними органами», — сказал Ройалс.

В каждой банке его любимого напитка содержится около 58 граммов сахара.

Исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтверждают, что напитки с высоким содержанием сахара и высокой кислотностью могут наносить ущерб зубам и полости рта.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья