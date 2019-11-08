Мужчина тайно следил за бывшей девушкой при помощи приложения

Пятница, 08 Ноябрь 2019 Мир Мир

Мужчина тайно следил за бывшей девушкой при помощи приложения

Житель австралийского города Хобарт, штат Тасмания, несколько месяцев следил за автомобилем и телефоном бывшей девушки при помощи специальных приложений.

Об этом сообщает издание ABC News.

Мужчина помог девушке купить автомобиль марки Land Rover и таким образом узнал его идентификационный номер (VIN). После расставания он использовал его, чтобы получить доступ к информации о ее перемещениях. Приложение автоматически пересылало данные на его электронный адрес и позволяло дистанционно включать и выключать определенные функции автомобиля. Кроме того, мужчина установил на мобильный телефон своей жертвы шпионское программное обеспечение, отслеживающее ее местоположение.

Девушка поняла, что стала объектом слежки, когда из ее машины пропал мобильный телефон. Она воспользовалась ноутбуком, чтобы увидеть, включал ли его кто-то, однако вместо ее аккаунта открылась электронная почта следившего за ней мужчины. В его письмах она увидела автоматические сообщения о ее перемещениях, в том числе карту места, где она работала, с отметкой в точке, где припаркован ее автомобиль.

Она не хотела, чтобы злоумышленник узнал об этом, поэтому позвонила отцу с чужого телефона и рассказала о находке. Полицейские обыскали дом мужчины и обнаружили в его записной книжке даты занятий на курсах, которые планировала посещать девушка, список мест, где она бывала, и другую персональную информацию. Кроме того, у него нашли перечень оружия и подсчет затрат.

В суде мужчина признал вину. Ожидается, что приговор будет вынесен в декабре.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)