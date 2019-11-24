Мужчина три года пролежал мертвым в своей квартире

Воскресенье, 24 Ноябрь 2019 Мир Мир

Мужчина три года пролежал мертвым в своей квартире

Полиция шведского острова Седермальм нашла в квартире жилого дома умершего три года назад мужчину.

Об этом сообщает издание The Local.

Местные жители пожаловались полицейским, что уже несколько лет ничего не слышали об одном пожилом соседе. Патрульные осмотрели квартиру пропавшего и нашли там его мертвое тело.

«У входной двери скопилось много почты. Судя по датам на прессе, он скончался три года назад. Внутри квартиры горел свет и работало радио», — уточнил полицейский Виктор Адольфсон (Viktor Adolphson) в своем Twitter-аккаунте.

По предварительной версии, швед скончался от естественных причин. Точную причину смерти выявит судебно-медицинская экспертиза.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)