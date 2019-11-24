Мужчина три года пролежал мертвым в своей квартире
Полиция шведского острова Седермальм нашла в квартире жилого дома умершего три года назад мужчину.
Об этом сообщает издание The Local.
Местные жители пожаловались полицейским, что уже несколько лет ничего не слышали об одном пожилом соседе. Патрульные осмотрели квартиру пропавшего и нашли там его мертвое тело.
«У входной двери скопилось много почты. Судя по датам на прессе, он скончался три года назад. Внутри квартиры горел свет и работало радио», — уточнил полицейский Виктор Адольфсон (Viktor Adolphson) в своем Twitter-аккаунте.
По предварительной версии, швед скончался от естественных причин. Точную причину смерти выявит судебно-медицинская экспертиза.