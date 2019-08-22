Мужчина упал с десятого этажа в сорвавшемся лифте и остался цел

Четверг, 22 Август 2019 Мир Мир

Мужчина упал с десятого этажа в сорвавшемся лифте и остался цел

В канадском городе Эдмонтон, провинция Альберта, пассажир лифта выжил после падения с большой высоты.

Об этом сообщает CTV News Edmonton.

Лифт вышел из строя и полетел вниз, когда мужчина проезжал десятый этаж 12-этажного дома. Падение прервалось лишь на первом этаже. Чтобы вызволить пассажира из кабины, понадобилась помощь спасателей.

Когда пожарные разжали двери, пострадавший смог самостоятельно выбраться из упавшего лифта. Он жаловался на боль в спине, но не получил серьезных травм и не поехал в больницу.

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