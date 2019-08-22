Мужчина упал с десятого этажа в сорвавшемся лифте и остался цел

Об этом сообщает CTV News Edmonton.

Лифт вышел из строя и полетел вниз, когда мужчина проезжал десятый этаж 12-этажного дома. Падение прервалось лишь на первом этаже. Чтобы вызволить пассажира из кабины, понадобилась помощь спасателей.

Когда пожарные разжали двери, пострадавший смог самостоятельно выбраться из упавшего лифта. Он жаловался на боль в спине, но не получил серьезных травм и не поехал в больницу.