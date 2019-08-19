Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер

Понедельник, 19 Август 2019 Мир Мир

Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер

Непрекращающийся кашель британца Тревора Уокера оказался смертельным раком кишечника.

Об этом сообщает газета Daily Mirror.

56-летний Уокер, отец троих детей, на протяжении двух месяцев страдал от кашля. Семья решила, что мужчина подхватил инфекцию грудной клетки и посоветовала обратиться в больницу. Врачи провели диагностику и обнаружили у пациента рак кишечника.

«Оказалось, опухоль кишечника быстро распространялась и перешла на легкие. Эта новость выбила нас из колеи», — призналась его супруга Мэнди (Mandie), с которой он прожил вместе 32 года. Врачи заключили, что больному осталось жить около трех недель. Последние дни британец провел в больнице в окружении родных и близких.

Состояние Уокера стремительно ухудшалось, и через 16 дней, 1 марта прошлого года, мужчина умер. «Все происходило так молниеносно. Он очень истощал, от него оставались только кожа да кости», — добавила вдова.

Мэнди утверждает, что помимо слабости и кашля ее супруг не подавал видимых признаков смертельно опасного заболевания. «Он был здоровым и спортивным мужчиной. Он бросил курить более 30 лет назад. К тому же он практически не пил алкоголь и старался правильно питаться», — объяснила безутешная жена.

Мэнди рассказала историю болезни погибшего супруга, чтобы предупредить окружающих об опасности такого симптома рака, как длительный кашель.

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