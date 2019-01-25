Мужчина весом почти 300 килограммов одумался и похудел вдвое

Пятница, 25 Январь 2019 Мир Мир

Мужчина весом почти 300 килограммов одумался и похудел вдвое

Американец, вес которого составлял почти 300 килограммов, за год похудел вдвое и признался, что мечтает стать пилотом.

Его историей поделилось издание Daily Mail.

28-летний Джастин Максвейн (Justin McSwain) из округа Йорк, штат Южная Каролина, с самого детства страдал от избыточного веса. Причиной чрезмерного пристрастия к вредной пище мужчина назвал свою мать-наркоманку Тару Максвейн, изредка появляющуюся в его жизни.

Когда мальчику было пять лет, его родители подали на развод. Женщина впервые встретилась с ребенком, только когда ему исполнилось 10 лет. Свое отсутствие она пыталась возмещать периодическими встречами в кафе, и, когда мать снова исчезла, юный Максвейн начал заедать грусть едой.

В возрасте 18 лет его вес достиг 150 килограммов. Тогда же Максвейну поставили диагноз «агорафобия» — боязнь открытого пространства. Мужчина покидал дом только в случае необходимости купить продукты. «Однажды утром я проснулся и осознал, насколько сильно запустил состояние своего тела», — признался он.

Едва способный передвигаться и даже дышать, американец обратился к доктору за помощью. К тому моменту его вес составлял более 270 килограммов. Врач прописал Максвейну диету, и вскоре мужчина смог самостоятельно добираться до клиники.

Перед операцией ему удалось сбросить около 50 килограммов. Процедуры по удалению лишнего жира и кожи прошли успешно. Свое похудение до 160 килограммов Максвейн отметил с отцом Джонни в тату-салоне, где набил татуировку в виде феникса, парящего над штатом Техас.

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