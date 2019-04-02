Мужчина всю жизнь избегал солнечного света из-за редкой болезни

В 18 месяцев у Джошуа Барнфатера (Joshua Barnfather) обнаружили ксеродерму пигментную — мутацию, которая повышает чувствительность к ультрафиолетовому облучению. Она отключает механизм, восстанавливающий поврежденные ультрафиолетом молекулы ДНК. В результате повреждения накапливаются и со временем приводят к раку. В Великобритании живут около ста человек, страдающих ксеродермой.

Барнфатеру с детства приходилось избегать солнечного света. Он старался не появляться на улице, всегда полностью закрывал кожу от ультрафиолета и носил на лице защитную маску. Несмотря на это, к 30 годам у него несколько раз диагностировали относительно безвредные формы рака кожи.

В 2017 году у Барнфатера нашли ангиосаркому — опасную злокачественную опухоль, которая поражает клетки внутренней поверхности кровеносных сосудов. Не помогли ни операции, ни химио- и радиотерапия, ни новые лекарства, которые еще не прошли клинические испытания. Последняя надежда — дорогостоящий препарат для иммунотерапии. Годичный курс лечения обойдется в сто тысяч фунтов стерлингов (8,5 миллиона рублей).

Барнфатер объявил сбор средств на лечение на краудфандинговом сервисе JustGiving. Более тысячи человек прислали ему пожертвования и помогли собрать около двух третей необходимой суммы, после чего мужчина начал иммунотерапию.