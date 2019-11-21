Мужчина выиграл в лотерею и сбежал от жены

Четверг, 21 Ноябрь 2019 Мир Мир

Мужчина выиграл в лотерею и сбежал от жены

В Таиланде муж сбежал от жены с выигрышным лотерейным билетом.

Об этом сообщает издание Asia One.

В субботу, 16 ноября, Порнтида Чамнанвет (Pornthida Chamnanwet) и ее муж Виджак Ваннапрасит (Wijak Wannaprasit) купили лотерейный билет и выиграли шесть миллионов батов (12,7 миллиона рублей).

Пара зарегистрировала свой выигрыш в полицейском участке. Они подписали лотерейный билет своими именами и договорились, что поделят деньги поровну.

Однако на следующий день Ваннапрасит заявил жене, что отдаст ей лишь треть выигрыша, и между супругами завязался конфликт. Они поссорились так сильно, что мужчина забрал лотерейный билет и сбежал.

В воскресенье, 17 ноября, Чамнанвет подала в местную полицию заявление с просьбой не дать мужу обналичить украденный выигрыш. По словам адвоката, Ваннапраситу может грозить до трех лет лишения свободы за незаконное присвоение билета.

После широкой огласки истории в тайских СМИ,сбежавший муж вернулся и пообещал разделить деньги поровну. Теперь супруги снова вместе и намерены обналичить выигрыш.

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