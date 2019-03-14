Мужчина закрылся от стрелы мобильным телефоном и выжил

Четверг, 14 Март 2019 Мир Мир

Мужчина закрылся от стрелы мобильным телефоном и выжил

Житель Австралии избежал смерти от летящей в него стрелы, остановив ее мобильным телефоном.

Об этом сообщает официальный сайт полиции New South Wales Police Force.

Инцидент произошел в среду, 13 марта, в поселке Нимбин, штат Новый Южный Уэльс. 43-летний австралиец выходил из машины, когда заметил знакомого, вооруженного луком и стрелой. Он достал телефон, чтобы сделать фотографию злоумышленника. В этот момент 39-летний мужчина пустил в его сторону стрелу, которая пронзила гаджет и слегка задела его подбородок.

Позже на место происшествия прибыла полиция и арестовала правонарушителя. Он предстанет перед судом 15 апреля.

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