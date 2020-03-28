Мужчина зашел в магазин за бутылкой воды и разбогател

Суббота, 28 Март 2020 Мир Мир

Мужчина зашел в магазин за бутылкой воды и разбогател

Житель американского округа Пендер, штат Северная Каролина, выиграл в лотерею 100 тысяч долларов спустя два с половиной года после того, как сорвал джекпот в 200 тысяч долларов.

Об этом сообщает портал UPI.

Израэль Карбаджал (Israel Carbajal) рассказал, что зашел после работы в продуктовый магазин за бутылкой воды и заодно купил билет мгновенной лотереи Extreme Cash. Он тут же проверил результат розыгрыша и ошибочно решил, что разбогател на 100 долларов. «Победа оказалась куда крупнее. Билет принес мне 100 тысяч долларов», — отметил он.

Во вторник, 17 марта, Карбаджал посетил штаб-квартиру лотереи и забрал свой денежный приз. Победитель заявил, что на выигранные деньги он планирует покрыть медицинские счета отца и купить новую машину марки Honda.

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