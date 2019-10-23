Мужчине ампутировали натертую новыми сандалиями ногу

Среда, 23 Октябрь 2019 Мир Мир

Мужчине ампутировали натертую новыми сандалиями ногу

Житель английского графства Корнуолл лишился голени из-за волдыря на большом пальце ноги.

Об этом сообщает Daily Mirror.

Поначалу 65-летний Крис Уитт (Chris Witt) решил, что дело в новых сандалиях, которые натерли ему ногу. Однако вскоре волдырь превратился в язву, затем в ранку попала инфекция. Палец ампутировали, но инфекция продолжала распространяться, и антибиотики не помогали. Британцу отняли всю ступню, а затем и часть голени. «От волдыря на пальце я дошел до ампутации всей ноги, — говорит Уитт. — Пока не случится что-то такое, не осознаешь, насколько ты уязвим».

Лечение инфекции затруднял сахарный диабет, которым страдал мужчина. На стопах диабетиков нередко развиваются гнойно-некротические процессы, язвы и костно-суставные поражения. «Советую всем людям, страдающим от диабета внимательно следить за ногами и разбираться с любыми проблемами без промедления», — говорит Уитт.

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