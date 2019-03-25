Мужчину арестовали за чтение книги возле супермаркета

Об этом сообщает издание Daily Post.

Дэмиена Гана (Damien Gahan) из города Бангор, Уэльс, заметили у сетевого супермаркета Lidl с книгой в руках и отвезли в участок. Год назад по решению суда британцу запретили «стоять или сидеть у входа местных магазинов» из-за преступных махинаций. Тогда его условно осудили на три месяца, однако после неоднократных правонарушений срок продлили еще на четыре недели.

Адвокат Гана Дебора Дэвис (Deborah Davies) объяснила, что ее подзащитный страдает от наркотической зависимости и нуждается в помощи. «Нельзя просто обратиться в больницу и получить назначение врача, приходится месяцами ждать и проходить многочисленные осмотры, — заключила она. — Если бы он мог легко получить разрешение на покупку препаратов, притупляющих зависимость, он перестал бы попрошайничать».

Сейчас Дэвис делает все возможное, чтобы Дэмиену Гану предоставили необходимое лекарство, способное уменьшить наркотическую ломку.