Мужчину приговорили к самому короткому тюремному сроку в истории

Шейна Дженкинса из города Портисхед заключили под стражу на 50 минут, а также к 80 часам исправительных работ и запрету на употребление наркотиков.

Молодой человек был признан виновным в том, что разбил окно бывшей девушки, напал на полицейских и скрылся с места преступления.

Причиной такого поведения стали алкоголь и наркотики. Дженкинс полностью признал вину, пишет euromag.ru.