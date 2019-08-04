Мужчину приговорили к самому короткому тюремному сроку в истории

Воскресенье, 04 Август 2019 Мир Мир

Мужчину приговорили к самому короткому тюремному сроку в истории

Жителя Британии приговорили к самому короткому тюремному сроку в истории страны.

Шейна Дженкинса из города Портисхед заключили под стражу на 50 минут, а также к 80 часам исправительных работ и запрету на употребление наркотиков.

Молодой человек был признан виновным в том, что разбил окно бывшей девушки, напал на полицейских и скрылся с места преступления.

Причиной такого поведения стали алкоголь и наркотики. Дженкинс полностью признал вину, пишет euromag.ru.

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