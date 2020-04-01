На американских рынках произошел рекордный обвал

Среда, 01 Апрель 2020 Мир Мир

На американских рынках произошел рекордный обвал

На американском фондовом рынке произошел рекордный обвал.

С января по март биржевой промышленный индекс Dow Jones, который объединяет акции десятков крупнейших компаний США, упал на 23,2 процента, пишет Market Watch.

Это стало максимальным квартальным падением с 1987 года. Тогда за один день, 19 октября, Dow Jones обрушился на 22,6 процента, в историю это событие вошло как «черный понедельник». Washington Post считает нынешнее падение максимальным за 135 лет со дня создания Dow Jones. Индекс S&P 500 опустился за этот период на 20 процентов — худший квартальный результат с 2008 года, когда начался мировой финансовый кризис.

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