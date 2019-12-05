На американской базе Перл Харбор произошла стрельба
Американский военнослужащий открыл огонь по сослуживцам на базе Перл Харбор.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на военное ведомство.
Стрелок ранил троих человек, все они были гражданскими работниками. Двое из них скончались, третий находится в больнице, его состояние стабильное. Сам нападавший в итоге покончил жизнь самоубийством.
Мотивы стрелявшего неизвестны. Информация о его личности пока что не раскрывается. После происшествия доступ на территорию базы ненадолго закрыли, однако после снова открыли.