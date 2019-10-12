На австрийском горнолыжном курорте появятся пальмы

Нет, причина – не глобальное потепление. В конце сезона в Гастайне, на высоте 1600 метров над уровнем моря, пройдет большая карибская вечеринка. В программе – коктейли, музыка и, конечно, катание, пишет euromag.ru.

Курорт Гастайн в Зальбургском крае открыт круглый год. Зимой и до начала апреля сюда съезжаются горнолыжники, в другие сезоны – любители спа, тенниса и активного отдыха в горах.