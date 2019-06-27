На автобанах Германии ограничили скорость

Четверг, 27 Июнь 2019 Мир Мир

На автобанах Германии ограничили скорость

Скорость движения ограничили на автобанах в Германии из-за жары.

На такой шаг пошли власти федеральной земли Саксония-Анхальт.

Там пояснили, что из-за высоких температур бетон может расширяться, слегка приподнимать отдельные плиты дорожного полотна.

В результате покрытие вздувается или разрушается, что при высокой скорости может представлять угрозу водителям и пассажирам. Впрочем, ограничения не самые жесткие: на одной трассе 100 километров в час, на другой: 120 километров в час, пишет euromag.ru.

По прогнозам, сегодня в некоторых регионах Германии температура может подняться до 40 градусов.

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