На автобанах Германии ограничили скорость

На такой шаг пошли власти федеральной земли Саксония-Анхальт.

Там пояснили, что из-за высоких температур бетон может расширяться, слегка приподнимать отдельные плиты дорожного полотна.

В результате покрытие вздувается или разрушается, что при высокой скорости может представлять угрозу водителям и пассажирам. Впрочем, ограничения не самые жесткие: на одной трассе 100 километров в час, на другой: 120 километров в час, пишет euromag.ru.

По прогнозам, сегодня в некоторых регионах Германии температура может подняться до 40 градусов.