На берег Черного моря вынесло 130 килограммов кокаина
На Черноморское побережье Румынии волны выбросили пакеты со 130 килограммами кокаина.
Предположительно, найденные наркотики являются частью партии кокаина, найденной на заброшенном корабле чуть более двух недель назад.
В связи с находкой на патрулирование были направлены 300 офицеров полиции и 14 кораблей береговой охраны. Помимо этого, в поисках задействованы два вертолета, а также водолазы. Поисковая операция охватывает около 90 километров береговой линии.
Представитель полиции Георгиан Драган предупредил местных жителей не вскрывать найденные на пляже пакеты. По его словам, содержащийся в них наркотик имеет высокую концентрацию и опасен для жизни.