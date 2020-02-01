На берегу Люцернского озера открывается новый отель

Его называют самым современным wellness-отелем, работающим по методу Анри Шено.

Chenot Palace Weggis находится на территории большого парка на берегу Люцернского озера и располагает собственным пляжем. Здание отеля было построено на рубеже XIX и XX веков. Здесь размещается головной офис Chenot Group, научно-исследовательская команда, учебный центр и академия Chenot.

В отеле 97 номеров и suites с видом на Альпы и озеро, оформленных в соответствии с философией Шено. Обои, деревянные полы и мебель пастельных тонов были разработаны специально для отеля. Акустика, освещение и специальные технологии, использованные для производства постельного белья, создают идеальные условия для спокойного и восстанавливающего сна, пишет euromag.ru.

Медицинский спа-центр площадью находится в отдельном крыле здания и оформлен в футуристическом стиле. Здесь расположены медицинское отделение, отделения гидротерапии, эстетической бионтологии, эстетической медицины, спорта и фитнесса, а также отделение «возможностей человеческого организма»; проводятся программы и процедуры по методу Шено. Цель программ ­– очищение и оздоровление организма, физическая и психологическая перезагрузка.

«Залог хорошего самочувствия – умение жить в гармонии с самим собой», – считает Анри Шено, автор оздоровительного метода Шено, который сочетает в себе принципы традиционной китайской медицины и самые современные научные знания Запада.

В основе метода лежит комплексное применение детокс-программ и диет, которые поддерживают естественное очищение организма.