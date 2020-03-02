На Берлинале вручили «Золотого медведя»

«Золотого медведя» за эту работу должен был лично получить Мохаммад Расулоф, но на церемонии его не было.

С 2017 года иранскому режиссеру запрещено покидать свою страну по политическим причинам. Несмотря на отсутствие победителя, зал аплодировал ему стоя, а многие даже плакали. Как отмечает издание, присуждение главной премии стало «знаком солидарности с опальным мастером».

Фильм-победитель «Зла не существует» — это четыре новеллы о четырех разных мужчинах. Каждый из них вынужден отстаивать свою свободу любой ценой, пишет euromag.ru.