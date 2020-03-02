На Берлинале вручили «Золотого медведя»

Понедельник, 02 Март 2020 Мир Мир

На Берлинале вручили «Золотого медведя»

Победителем 70-го Берлинского кинофестиваля стал фильм «Зла не существует».

«Золотого медведя» за эту работу должен был лично получить Мохаммад Расулоф, но на церемонии его не было.

С 2017 года иранскому режиссеру запрещено покидать свою страну по политическим причинам. Несмотря на отсутствие победителя, зал аплодировал ему стоя, а многие даже плакали. Как отмечает издание, присуждение главной премии стало «знаком солидарности с опальным мастером».

Фильм-победитель «Зла не существует» — это четыре новеллы о четырех разных мужчинах. Каждый из них вынужден отстаивать свою свободу любой ценой, пишет euromag.ru.

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