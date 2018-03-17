На Бермудах нашли проплывшую более тысячи километров бутылку

Суббота, 17 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

На Бермудах нашли проплывшую более тысячи километров бутылку

Мальчик с Бермудских островов нашел послание в бутылке, которое проплыло более 1,6 тысячи километров.

12-летний Джозеф Валлис (Joseph Vallis) обнаружил бутылку в куче мусора, когда убирался на пляже вместе с одноклассниками. Он заметил внутри пластиковый сверток и решил показать находку отцу.

Вместе они открыли бутылку и расшифровали текст записки при помощи ультрафиолетовой лампы. Как выяснилось, ее бросили с французской яхты в апреле 2014 года на расстоянии более 1,6 тысячи километров от Бермудских островов.

Автор записки просил нашедшего связаться с ним. По словам Джозефа Валлиса, они с отцом отправили письмо по указанному электронному адресу, однако пока не получили ответа.

Бермудские острова - заморская территория Великобритании, расположенная в Атлантическом океане. 31 процент жителей составляют выходцы из Европы и Северной Америки, 58 процентов - потомки африканских рабов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: прогноз погоды на следующие дни

      Зима никак не покидает Португалию.

      Подробнее

    • Португалия: самый дешевый супермаркет

      Данные обнародованы Ассоциацией по защите прав потребителей (DECO).

      Подробнее

    • Испания против пожизненного заключения

      Испанский парламент проголосовал против возвращения пожизненного заключения.

      Подробнее

    • Испания: Сьерра-Невада продлевает сезон

      Горнолыжный курорт Сьерра-Невада продлевает сезон до 6 мая.

      Подробнее

    • Обнаружен древнегреческий порт на морском дне в Италии

      Еще одно чудесное открытие ждало подводных археологов, исследующих глубины моря у подножия древнейшего замка Кастель-дель-Ово.

      Подробнее

    • Федорова завоевала «Малый хрустальный глобус» в Италии

      Российская сноубордистка Софья Федорова выиграла соревнования в слоупстайле на этапе Кубка мира в итальянском Сейсералме.

      Подробнее

    • На Бермудах нашли проплывшую более тысячи километров бутылку

      Мальчик с Бермудских островов нашел послание в бутылке, которое проплыло более 1,6 тысячи километров.

      Подробнее

    • Определена идеальная форма губ

      Ведущий лондонский пластический хирург раскрыл секрет идеальной формы губ.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!