На Бермудах нашли проплывшую более тысячи километров бутылку

12-летний Джозеф Валлис (Joseph Vallis) обнаружил бутылку в куче мусора, когда убирался на пляже вместе с одноклассниками. Он заметил внутри пластиковый сверток и решил показать находку отцу.

Вместе они открыли бутылку и расшифровали текст записки при помощи ультрафиолетовой лампы. Как выяснилось, ее бросили с французской яхты в апреле 2014 года на расстоянии более 1,6 тысячи километров от Бермудских островов.

Автор записки просил нашедшего связаться с ним. По словам Джозефа Валлиса, они с отцом отправили письмо по указанному электронному адресу, однако пока не получили ответа.

Бермудские острова - заморская территория Великобритании, расположенная в Атлантическом океане. 31 процент жителей составляют выходцы из Европы и Северной Америки, 58 процентов - потомки африканских рабов.