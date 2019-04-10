На бортах Finnair появились наборы из переработанного пластика

Вместе с расширением своей маршрутной сети и запуском нового рейса Хельсинки-Лос-Анджелес Finnair продолжает развивать давние партнерские отношения с финским дизайнерским домом Marimekko, в рамках которого авиакомпания представляет ряд новых аксессуаров для пассажиров бизнес-класса.

Обновленные дорожные наборы появятся на всех межконтинентальных рейсах, выполняемых лайнерами Airbus A350 и Airbus A330. Они были разработаны для того, чтобы гармонично дополнить новые постельные принадлежности в бизнес-классе дальнемагистральных рейсов Finnair, украшенные классическим принтом Kaivo темно-синего цвета от первой художницы Marimekko Майи Исола.

Индивидуальный дорожный набор и маски для сна представлены в четырех вариантах дизайна— Rautasänky, Joonas, Jenkka и Pieni Melooni, — разработанных финским дизайнером Майей Исола еще в 1960-х годах.

«Мы стремимся как можно чаще вводить что-то новое и радовать часто летающих пассажиров, чтобы не терялось ощущение свежести, — говорит Дэвид Кондо, глава отдела разработки бортовых интерьеров Finnair. — Для индивидуальных дорожных наборов мы постарались подобрать оптимальный размер, чтобы путешественники могли использовать их и после полета в повседневной жизни для различных целей».

Поскольку отдых и сон — это важная часть бортового сервиса, особенно в бизнес-классе, Finnair также модернизировала маски для сна: они стали удобнее благодаря улучшенному качеству крепления, а мягкая ткань делает их приятными на ощупь. Беруши в комплекте также теперь более эффективно защищают от мешающих звуков, пишет euromag.ru.

Каждый такой индивидуальный набор предлагается в картонной упаковке, а не в пластиковой.

Сохранение окружающей среды и устойчивое развитие — один из ключевых векторов развития для Finnair, поэтому при разработке новых комплектов немаловажную роль сыграл и фактор экологичности. Зубные щетки изготовлены ​​из биопластика на основе кукурузного крахмала, а пластиковая упаковка для берушей была заменена вощеной бумагой. Новые тапочки в скандинавском стиле полностью изготовлены из переработанных пластиковых бутылок. Как и сам индивидуальный дорожный набор, каждая новая пара тапочек упакована в картон — а не в пластик как раньше. Благодаря этим изменениям Finnair сможет сократить объем пластиковых отходов почти на 4500 кг в год.

Finnair также будет предоставлять по запросу пассажиров аксессуары, которые относятся не к самым востребованным в полете: бритвы, носки и расчески, подушки с эффектом памяти и мягкие, теплые шали из смеси модакрила и шерсти.