На дорогах Британии заработали детекторы мобильных телефонов

В Великобритании на дорогах в Хэмпшире и долине Темзы внедрили детекторы мобильных телефонов за рулем. Они отслеживают водителей, использующих устройства без hands-free и предупреждают их специальным знаком. Пишет портал Tjournal.ru

Система компании Westcotec состоит из датчиков, определяющих активность 2G, 3G и 4G и Bluetooth-сигналов, а также светодиодного предупреждающего знака, который расположен на небольшом расстоянии вдоль дороги. На нем изображен перечеркнутый телефон в красном круге, пишет euromag.ru.

Если датчик обнаруживает использование смартфона без Bluetooth, то активирует предупреждающий знак. В Westcotec отметили, что пока система используется только в образовательных целях и не связана с законами. В компании также пояснили, что датчики не могут различить использование телефона водителями или пассажирами, поэтому знак будет срабатывать во всех случаях. Westcotec не считает это проблемой.

Первый тест системы провели в Норфолке в 2018 году, а теперь полиция официально начала закупать устройства. Первые два детектора стоимостью в 6 тысяч фунтов каждый (около 500 тысяч рублей) будут расположены вдоль трассы A34 в Оксфордшире. Другие устройства появятся в разных местах в долине Темзы и Хэмпшире.

По британским законам за использование телефонов за рулем полагается штраф в размере 200 фунтов и шесть штрафных баллов на права, но пока система не записывает потенциальных нарушителей. В полиции считают, что телефоны за рулем стоит сделать «социально-неприемлемыми». Согласно данным полицейских, использование смартфонов в четыре раза увеличивает шансы ДТП, и вдвое шансы смертельной аварии по сравнению с вождением в пьяном виде.