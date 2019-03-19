На Каннском фестивале не покажут фильмы Netflix

Фильмы производства Netflix не покажут на Каннском кинофестивале даже вне конкурсной программы, сообщает Афиша Daily. Таким образом, в Каннах не будут показаны «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Прачечная» Стивена Содерберга с Мерил Стрип, новый фильм Ноа Баумбака, «Король» с Тимоте Шаламе и картина братьев Сафди «Uncut Gems».

В прошлом году Netflix отказался показывать свои картины на Каннском кинофестивале из‑за новых правил, согласно которым в конкурсной программе не могут участвовать фильмы, которых не было во французском прокате. После этого между главами Netflix и Каннского фестиваля велись переговоры, но компромиссного решения так и не было найдено, пишет euromag.ru.

В 2019 году Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.