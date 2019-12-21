На Капри обрушился шторм

Суббота, 21 Декабрь 2019 Мир Мир

На Капри обрушился шторм

Непогода, обрушившаяся на остров вчера вечером, обусловила многочисленные повреждения зданий.

В том числе, от сильного ветра пострадала рождественская деревня и городская ель.

Сильный шторм, случившийся вчера на острове Капри, вызвал многочисленные повреждения, которые сегодня утром можно увидеть повсюду: снесенные крыши домов и магазинов, осколки стекол, куски черепицы, сломанные ветви деревьев.

Почти апокалиптическая атмосфера царит на площади Пьяццетта, где ветер повредил несколько домов рождествеснкой деревни и сломал верхушку городской ели. Сорвана рождественская подсветка на многих улицах, сообщает euromag.ru.

На местах работают пожарные, карабинеры и муниципальная полиция.

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