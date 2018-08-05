На картах Google рассмотрели загадочные круги у берегов Греции

Воскресенье, 05 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

На картах Google рассмотрели загадочные круги у берегов Греции

Пользователи Google Earth обнаружили в Эгейском море у берегов Греции неопознанный подводный объект значительного размера.

Объект напоминает круг с еще одним кругом поменьше в центре. Диаметр большого круга составляет примерно 67 метров.

Один из пользователей предполагает, что погруженный под воду объект может иметь вулканическое происхождение. Другие считают, что он похож на старый маяк. Некоторых озадачила идеальная форма круга, которую они сочли странной и подозрительной.

В июне жители австралийского города Джелонг нашли на Google Earth 50-метровое изображение пениса, выгравированное на дне сухого озера, расположенного неподалеку от места их жительства.

На Google Earth нередко находят неожиданные объекты. Например, красный крест на карте Антарктиды или предположительно следы крушения неопознанного корабля.

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