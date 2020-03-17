На компанию Apple наложили рекордный штраф во Франции

Вторник, 17 Март 2020 Мир Мир

На компанию Apple наложили рекордный штраф во Франции

Антимонопольный комитет Франции признал компанию Apple виновной в сговоре с дистрибьюторами и в нарушении правил добросовестной конкуренции.

Компания должна заплатить рекордный штраф в 1,1 млрд евро.

Жалоба о нечестной конкуренции была подана еще в 2012 году. Ее подало французское предприятие eBizcuss, занимающееся перепродажей товаров Apple.

В том же году началось расследование, в рамках которого в офисах Apple во Франции было проведено несколько обысков с изъятием документов, сообщает euromag.ru.

Следствие установило, что Apple вступила в сговор с двумя французскими ритейлерами — Tech Data и Ingram Micro, которым она в первую очередь поставляла свои товары и позволяла делать скидки. В итоге подавшая жалобу компания eBizcuss разорилась.

Два французских ритейлера Tech Data и Ingram Micro были также оштрафованы на 76 и 63 млн евро соответственно.

В декабре 2019 года французский антимонопольный орган оштрафовал компанию Google на 150 млн евро за «использование доминирующего положения на рынке».

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